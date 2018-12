Essensausgabe der Duisburger Tafel abgebrannt

Am Montagmorgen war die Feuerwehr noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Die Kriminalpolizei soll nach den Löscharbeiten die Ermittlungen übernehmen.

Hauptverteilstelle für Lebensmittel betroffen

In dem abgebrannten Gebäude befand sich eine Essensausgabe für den Mittagstisch. Nach Angaben der Feuerwehr kann an diesem Standort kein Essen mehr ausgegeben werden. Die Duisburger Tafel verteilt nach eigenen Angaben pro Woche rund 15 Tonnen Lebensmittel an etwa 4.000 Menschen.