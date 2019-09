Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Grillostraße in Gelsenkirchen-Schalke sind am Dienstag (10.09.2019) zehn Bewohner verletzt worden - zwei davon schwer. Die meisten Verletzten sind Kinder. Sie erlitten Verbrennungen und Rauchgasvergiftungen und wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht. Zwei der Verletzten schweben in Lebensgefahr.

Feuer in Mehrfamilienhaus in Gelsenkirchen

Das Feuer hatte den Bewohnern des Hauses den Fluchtweg abgeschnitten, eine Person sprang in Panik aus dem Fenster. Weil auch die Feuerwehr das brennende Mehrfamilienhaus nicht mehr betreten konnte, forderte sie Höhenretter an, die die Verletzten aus den Wohnungen holten. Zur Brandursache gibt es noch keine Erkenntnisse.

Stand: 10.09.2019, 13:42