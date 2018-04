Festival für Virtual Reality in Gelsenkirchen

In Gelsenkirchen startet am Donnerstag (19.04.2018) das bundesweit erste kostenlose Festival für Virtual Reality. Ziel des "Places"-Festivals ist es, die Technologie für jeden zugänglich zu machen. Dabei tragen Nutzer spezielle Brillen, mit denen sie in dreidimensionale Welten eintauchen können.

Virtual Reality für Demenztherapie

Virtual Reality wird nicht nur im Bereich der Unterhaltung, sondern auch in Wissenschaft und Forschung eingesetzt, sagt Festivalleiter Matthias Krentzek: "Wir werden ein Startup haben, das eine Anwendung präsentiert, da geht es um Demenztherapie. Die haben die Innenstadt aus den 50er Jahren wieder aufleben lassen und das soll Leuten, die an Demenz leiden, helfen, dass sie in den alten Zeiten visuell auch schwelgen können und das Gedächtnis wieder auffrischen können."

Bis Sonntag (22.04.2018) können Besucher an 18 Orten Virtual-Reality-Anwendungen ausprobieren. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, bei einem virtuellen Handballspiel mitzumachen. Außerdem werden in Vorträgen und Workshops Projekte vorgestellt und es wird über die Zukunft der Technologie diskutiert.