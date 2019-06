160 Chöre bei Musikfestival in Dortmund

Der Dortmunder Opernchor hat das "Fest der Chöre" am Samstag (15.06.2019) mit dem traditionellen "Steigerlied" eröffnet. Dabei animierten die Profis das Publikum zum Mitsingen. Text-Zettel wurden verteilt. Als der Chor dann auch noch die Fußball-Hymne "You'll Never Walk Alone" anstimmte, war fast schon so etwas wie Stadion-Atmosphäre zu spüren - eine nachträgliche Feier zur Vize-Meisterschaft des BVB.

Gesang plus Choreografie

Die "Joyful Singers" in der Marienkirche Dortmund

Auf 20 Bühnen und in drei großen Stadt-Kirchen wurde gesungen: Traditionelle Volks- und Kirchenlieder und immer mehr Gospel, Jazz, Rock und A-Cappella Pop. 160 Chöre, 4.500 Sängerinnen und Sänger. Einige Gruppen hatten eine richtige Choreografie ausgearbeitet, besonders die jüngeren - denn die Freunde filmen in der Regel mit und laden den Auftritt sofort in die Netzwerke hoch.

Sing-Haltestellen: Brillieren oder blamieren?

Gefilmt wird auch gern an den "Sing-Haltestellen": Bühnen für jedermann. Wer sich traut, kann hier selbst ein Liedchen schmettern, am besten zusammen mit ein paar Freunden. Singen mit Anleitung gab es später beim "Offenen Singen" im Rathaus. Zwei Chöre legten vor, die Besucher stimmten mit ein, die Bürgerhalle mit ihrer hohen Glaskuppel verleih dem Werk einen kathedralenhaften Sound.