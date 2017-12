Verschollenes U-Boot: Ferrostaal weist Kritik zurück

U-Boot immer noch verschollen

Das U-Boot mit 44 Menschen an Bord ist seit einem Monat verschollen. Meeressonden hatten eine Explosion an Bord registriert. Zweieinhalb Stunden zuvor hatte die Besatzung in einer letzten Verbindung über einen angeblich kontrollierten Schwelbrand in den Batterien des elektrisch angetriebenen U-Boots berichtet. Beim Auftauchen soll Wasser über den Schnorchel eingedrungen sein, es soll in den Batterien einen Kurzschluss verursacht haben.