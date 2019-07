Der Brand auf dem Feld an der A43 zwischen den Stadtteilen Herbede und Heven ist gelöscht. Erste Kräfte der Feuerwehr sind am Nachmittag (10.07.2019) wieder abgerückt. Betroffen ist eine Fläche von 2.500 Quadratmetern.

Aufgrund der Rauchentwicklung hatte die Feuerwehr zunächst Anwohner gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Weil eine große Gefahr bestand, dass sich das Feuer wegen der Trockenheit ausbreitet, war ein Großaufgebot vor Ort.

Auf der Autobahn 43 war es zwischenzeitlich auch zu Sichtbehinderungen kommen. Aufgrund der Trockenheit war die Gefahr groß, dass sich der Brand ausbreitet. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Die Feuerwehr warnt davor, in der Natur zu rauchen oder offenes Feuer zu machen.

In Sprockhövel brannte Industriehalle

Auch in Spröckhövel hat es am Mittwoch (10.07.2019) Nachmittag gebrannt. Zunächst war ein Wohnwagen in Flammen aufgegangen, das Feuer griff auf eine nahestehende Industriehalle über. Nach kurzer Zeit war auch dieser Brand gelöscht. Die Ursache steht noch nicht fest.