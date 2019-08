Die Mitarbeiter des Thyssenkrupp Federnwerkes in Hagen-Hohenlimburg bangen um ihre Jobs. Seit Jahren gibt es Diskussionen über mögliche Schließungen und Verlagerungen. Immer wieder haben die Beschäftigten Zugeständnisse machen müssen. Derzeit arbeiten sie 39,5 Stunden pro Woche, bekommen aber nur 35 Stunden bezahlt.

Verkauf der Federnsparte möglich

Konkrete Aussagen sind von der Geschäftsführung der Thyssenkrupp Federn und Stabilisatoren GmbH am Dienstag (20.08.2019) noch nicht zu erwarten. Wichtiger ist die Sitzung des Aufsichtsrates am Mittwoch (21.08.2019) in Essen. Dort werden vermutlich mehrere Szenarien zur Diskussion gestellt. " Selbst ein Verkauf der Federnsparte ist nicht ausgeschlossen ", sagt Jens Mütze, der erste Bevollmächtigte der IG Metall in Hagen.

Das Problem in Hohenlimburg: Das Werk ist derzeit zwar gut ausgelastet, macht aber keine Gewinne. IG -Metall-Mann Mütze sieht " Managementfehler " als Grund dafür. Weitere Nachteile sind der Zustand und der Zuschnitt des sehr alten Werkes an der Oege in Hohenlimburg.

Stand: 20.08.2019, 06:15