Reklame-Fund ruft jüdische Familiengeschichte wach

"Es ist eine Zeitreise ins Leben der Jahrhundertwende." Daniel Schmidt und Sabine Kittel vom Institut für Stadtgeschichte Gelsenkirchen stehen vor der makellos erhaltenen Werbung an einem Haus in Gelsenkirchen. "Gut sitzende Anzüge" steht dort in Jugendstil-Schrift. Die Reklame wurde bei Abrissarbeiten entdeckt.

Bei Bauarbeiten entdeckt: Fassadenreklame der Jahrhundertwende

Video starten, abbrechen mit Escape Historische Fassadenreklame aus der Luft . 00:16 Min. . Verfügbar bis 12.06.2021.

Verlust der Heimat

Die Historiker kennen das Schicksal der jüdischen Kaufmannsfamilie Alexander. Die betrieben ab der Jahrhundertwende in der Stadt erfolgreich Konfektionsgeschäfte. "Aus alten Hausstandsbüchern wissen wir, dass die Geschäftsinhaber Jakob und Friedrich Alexander 1939 nach Amerika emigrieren konnten", so Sabine Kittel.

Als Unternehmer enteignet

Straßenansicht des Herrenausstatters Alexander um 1910

Nach der Progrom-Nacht war die weit verzweigte Familie Alexander durch das nationalsozialistische Regime gezwungen worden, ihre Immobilien zu Schleuderpreisen zu verkaufen. "Wie viele andere jüdischen Familien wurden die Alexanders enteignet."

Nachfahre lebt in New York

Familie Alexander in ihrem Gelsenkirchener Garten

Auch der Vater der heutigen Leiterin der Synagoge, Judith Neuwald-Tasbach, musste sein Bettengeschäft in Gelsenkirchen "zum Schleuderpreis" verkaufen. Die engagierte Jüdin will die Fassadenwerbung deshalb als Gedenkort erhalten und nimmt Kontakt zu Nachfahren der Unternehmer-Familie auf. Fred Alexander (91) lebt in New York.

Erinnerung an Reichspogromnacht

Fred Alexander (91), lebt in New York

"Diese Reklame weckt in mir Erinnerungen an Gelsenkirchen. Gute und schlechte," sagt der gebürtige Gelsenkirchener im Videotelefonat. Er ist der Neffe der Firmeninhaber. Mit seinem Vater, dem Gelsenkirchener Arzt Hugo Alexander, war er in der Reichsprogromnacht zum Kaufhaus seiner Onkel gelaufen.

Nicht alle Familienmitglieder überlebten

Sabine Kittel, Institut für Stadtgeschichte Gelsenkirchen forscht über jüdische Familien in Gelsenkirchen

"Ich war damals zehn Jahre. Mein Vater wollte den Laden schützen, nachdem die Schaufenster zertrümmern worden waren." Fred Alexander konnte mit einem Kindertransport nach London ausreisen. Die Familie retteten sich vor der Shoa 1939 nach Amerika. Aber ein Onkel, Arnold Alexander, ebenfalls Kaufmann, wurde in eine Außenstelle des Konzentrationslagers Auschwitz deportiert und dort wahrscheinlich ermordet.

Fassadenreklame als Gedenkort erhalten

"Die Frauen der Familie wollten schon früher ausreisen" , so der 91-Jährige. "Aber die Männer konnten fühlten sich noch sehr lange als Teil der Gesellschaft." Die Progromnacht war eine Wende. Als Gedenkort soll die Fassaden-Reklame jetzt erhalten bleiben. In welcher Form, zum Beispiel als XXL-Foto-Print, diskutiert der Eigentümer, die städtische Wohnungsbaugesellschaft GGW.

Einladung nach Gelsenkirchen

Schon jetzt hat die Leiterin der Gelsenkirchener Synagoge, Judith Neuwald-Tasbach, Nachfahre Fred Alexander eingeladen, in seine Geburtsstadt nach Gelsenkirchen zu kommen. Wenn das Haus mit der Fassadenreklame als Gedenkort eingeweiht wird.

Stand: 09.06.2020, 06:44