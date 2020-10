Feiern mit Nebenwirkungen - Wenn das Familienfest zum Hotspot wird

Eventveranstalter in NRW stehen vor großen Herausforderung

" Die neuen Verordnungen stellen uns Betreiber vor große Schwierigkeiten ", so Cetin weiter. Feiern in öffentlichen Räumen werden auf maximal 50 Teilnehmer beschränkt, wenn in einem Landkreis innerhalb von sieben Tagen mehr als 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner auftreten. Steigt diese Zahl auf über 50, dürfen nur noch maximal 25 Menschen im öffentlichen Raum gemeinsam feiern. " Das kann also heißen, Feiern, die ich gestern noch durchführen konnte, sind heute verboten. Was macht man in so einer Situation mit den Gästen, mit den Einkäufen. Das ist Momentan alles durcheinander."