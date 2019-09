Die Duisburger Polizei hat am Montag (23.09.2019) zwei mutmaßliche falsche Polizistinnen festgenommen. Die Frauen sollen am Morgen im Bereich Innenstadt das Auto zweier Goldhändler angehalten und eine Verkehrskontrolle vorgetäuscht haben. Sie wirketen "mit Uniform, ballistischer Weste und vermeintlichen Waffen am Beinholster täuschend echt" , so die Polizei.