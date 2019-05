Urheber der Aktion sind unbekannt

Der BVB bestätigt am Samstagmorgen: Die Zitate seien frei erfunden und der Verein habe nichts damit zu tun. Der Betreiber der Werbe-Glas-Vitrinen will die Plakate so schnell wie möglich entfernen lassen und Anzeige erstatten. Wer hinter der Aktion steckt, ist unbekannt.