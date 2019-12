Wendung im Fall des 15-jährigen Marvin K., der am Freitag (20.12.2019) in der Wohnung eines 44-Jährigen in Recklinghausen entdeckt wurde: Der Junge wurde seit zwei Jahren vermisst - jetzt gab die Polizei bekannt, dass es schon im Sommer einen Hinweis auf den 44-Jährigen gab.

Tipp nach Sendung "Aktenzeichen XY"

Im Juli war der Vermisstenfall Thema in der ZDF -Sendung "Aktenzeichen XY" . Die Polizei teilte am Dienstag (24.12.2019) mit, dass es nach der Sendung einen Zuschauerhinweis gegeben habe, der zu dem Mann aus Recklinghausen geführt hätte, bei dem der Junge jetzt entdeckt wurde.

Jetzt werde polizeiintern und durch die Staatsanwaltschaft Duisburg geprüft, ob diesem Hinweis womöglich nicht ausreichend nachgegangen wurde, sagte ein Polizeisprecher.

Polizei entdeckt Marvin K. im Schrank

Marvin K. hatte sich im Sommer 2017 aus einem Heim abgesetzt und galt seitdem als vermisst. Am Freitag (20.12.2019) wurde er bei einer Wohnungsdurchsuchung der Polizei in Recklinghausen zufällig in einem Schrank entdeckt.