Die Stadt Bochum will das Parkhaus am Bermudadreieck, dem Bochumer Kneipenviertel, auch für Fahrräder öffnen. In einer ersten Testphase soll es acht kostenlose Stellplätze geben, um einschätzen zu können, ob Radfahrer das Angebot nutzen.

Alle Parkhäuser öffnen nicht möglich