Fahrbahnsperrungen: Die Termine

Die Fahrbahn in Richtung Essen wird von Freitag (07.06.2019) ab 22 Uhr bis Dienstag (11.06.) um 5 Uhr gesperrt. Die Vollsperrung in Richtung Duisburg ist von Mittwoch (19.06.2019) ab 22 Uhr bis Sonntag (23.06) um 5 Uhr geplant.

Umleitungen über A42 und A43

In Fahrtrichtung Dortmund wird ein Ausweichen auf die A43 in Fahrtrichtung Oberhausen bis zum Kreuz Oberhausen-West und eine Weiterfahrt über die A42 in Richtung Bochum empfohlen. In Richtung Duisburg kann die A43 in Richtung Münster bis zum Kreuz Herne genutzt werden. Von dort aus führt die A42 in Richtung Duisburg.

Stand: 27.05.2019, 15:47