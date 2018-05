Das soziale Netzwerk Facebook will weitere Mitarbeiter für seine beiden Löschzentren in Berlin und Essen einstellen. Bis Ende des Jahres sollen allein in Essen insgesamt 1000 Mitarbeiter tätig sein und weitere 1000 in Berlin. Das hat das Unternehmen am Dienstag (08.05.2018) in Essen mitgeteilt.

Immer mehr strittige Kommentare und Posts

Arbeitsplätze im Löschzentrum Essen

Die Erweiterung ist notwendig, weil die Zahl der von Nutzern gemeldeten Hasskommentare oder Beiträge mit Gewalt oder Sex steigt. Das Unternehmen spricht von insgesamt mehreren Millionen Posts pro Woche, die gelöscht werden müssen. Weltweit will das soziale Netzwerk deswegen bald auf 20.000 Mitarbeiter kommen, die strittige Inhalte löschen.

Facebook hat Lösch-Regeln