Unsere Reporter waren unter anderem in Dinslaken im Kreativ.Quartier Lohberg, am Tetraeder hoch über Bottrop und beim Schiffshebewerk Henrichenburg in Waltrop.

Höhenfeuerwerk im Landschaftspark Duisburg-Nord

Ein Highlight war das musikalische Höhenfeuerwerk im Landschaftspark Duisburg-Nord. Der feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen und die Pyrotechniker zauberten ein ganz besonderes Spektakel in den Nachthimmel.

Finale in Bottrop ohne Feuerwerk

Feuerwerk überm Schiffshebewerk in Henrichenburg

In Bottrop musste das Feuerwerk leider ausfallen. Laut Feuerwehr war die Waldbrandgefahr wegen der Trockenheit zu groß. Das Finale mit der Akrobatik-Show am LED-Diamanten fand jedoch wie geplant statt - nur ohne Raketen.

Stand: 29.06.2019, 23:37