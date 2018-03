Extraschicht 2018 mit fünf neuen Spielorten

Erstmals dabei sind gleich fünf neue Spielorte: die Alte Dreherei in Mülheim an der Ruhr, die Stiftsquelle in Dorsten, die Werkstadt in Witten, das Dortmunder Kulturzentrum JunkYard sowie das Wasserschloss Haus Opherdicke in Holzwickede. Das genaue Programm der einzelnen Orte wird am 17. Mai bekanntgegeben.