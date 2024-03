Extraschicht 2024: Zwei neue Spielorte dabei

" Zwei besondere Neuzugänge unter den Spielorten ". So wirbt die Ruhr Tourismus GmbH für die beiden Newcomer bei der Extraschicht. Zum ersten Mal ist das Heizkraftwerk I in Alt-Oberhausen dabei. Das Werk wurde vor über 120 Jahren gegründet, als "Staedtisches Electricitaetswerk". Unter anderem ist die historische Fassade der Maschinenhalle erhalten.

Zum ersten Mal bei der Extraschicht: Die Margarethenhöhe in Essen

Der zweite Neuzugang ist die Margarethenhöhe in Essen. Die denkmalgeschützte Gartenstadt wurde ab Anfang des 20. Jahrhunderts für die Mitarbeiter von Krupp gebaut. Die kleinen Häuser mit eigenem Garten galten zu ihrer Zeit als Paradebeispiel für eine moderne Siedlung. Eine " Industriekulisse besonderer Art ", sagen die Planer der Extraschicht.

35 Spielorte bei der Extraschicht 2024

Insgesamt gibt es in diesem Jahr 35 Spielorte in 19 Städten bei der Extraschicht, vom Archäologiemuseum in Herne bis zur Zeche Nachtigall in Witten. Mit dabei sind Klassiker wie die Zeche Zollverein in Essen, der Gasometer in Oberhausen und das Dortmunder U.

Dazu kehren einige Orte ins Programm zurück, die schon einmal bei der Extraschicht dabei waren: Der Bernepark in Bottrop, der Landschaftspark Duisburg-Nord, die Flottmann-Hallen in Herne, der Zechenpark Friedrich Heinrich in Kamp-Lintfort und das Theater an der Niebuhrg in Oberhausen.