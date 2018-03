Explosion in Mülheimer Wohnhaus

In einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt von Mülheim hat es am Dienstagabend (06.03.2018) eine Explosion gegeben. Nach Angaben der Feuerwehr brachen in einer Wohnung Wände zusammen, Fensterscheiben sind geborsten, eine Badewanne und eine Waschmaschine flogen umher. Verletzt wurde aber niemand.

Haus zunächst unbewohnbar

Die Rettungskräfte brachten 13 Menschen in Sicherheit, die in einem Bus versorgt wurden. Die Wohnung wurde stark beschädigt. Das Haus ist erstmal unbewohnbar. Zwei weitere Häuser mussten geräumt werden.

Die Feuerwehr Mülheim war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Jetzt muss der Statiker sich das Haus ansehen. Die Ursache für die Explosion in Mülheim ist noch unklar.