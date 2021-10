Ex-Schalke-Spieler soll für Versicherungsbetrug seinen Tod vorgetäuscht haben

Den Sprung zu den Profis hat der damals ambitionierte Nachwuchsspieler des FC Schalke 04 nie geschafft. Jetzt macht der 35-Jährige aber mit einem spektakulären Fall von möglichem Versicherungsbetrug von sich Reden. Gemeinsam mit seiner Ehefrau muss sich der Fußballer vor dem Landgericht Essen verantworten.

1,2 Millionen Euro Lebensversicherung ausgzahlt

Im Jahr 2016 teilte die Frau des Fußballers mit, dass ihr Mann bei einem Verkehrsunfall in seiner Heimat Kongo ums Leben gekommen sei. Der Fußballverein VfL Hüls in Marl, bei dem der Mann zuletzt spielte, schrieb damals in einem Nachruf: " Er vertrat die Ideen und Werte unseres Vereins. Sein Ableben wird eine große Lücke hinterlassen ." Nach seinem vermeintlichen Tod wurde seiner Frau eine Lebensversicherung in Höhe von 1,2 Millionen ausgezahlt.

Doch kein Verkehrsunfall im Kongo

Im Jahr 2018 dann die Wendung. Der Fußballspieler tauchte überraschend an der deutschen Botschaft in Kinshasa wieder auf. In einem ersten Ermittlungsverfahren erklärte die Frau dann, ihr Mann sei auf einer Kongo-Reise verschleppt worden. Seit dem vergangenen Jahr soll der 35-Jährige auch wieder in Marl im Ruhrgebiet leben.

Hohe Strafen möglich

Die Staatsanwaltschaft glaubt die Geschichte mit der Entführung nicht und wittert Versicherungsbetrug. Angeklagt sind sowohl der Fußballer als auch die Ehefrau. Vor Gericht und unter großem Medieninteresse sagte die Frau heute, dass sie total geschockt gewesen sei als sie vom Tod und des Wiederauftauchens ihres Mannes gehört habe. Der Fußballer hat zunächst keine Aussage gemacht. Beiden droht nun eine Haftstrafe.

Stand: 18.10.2021, 10:45