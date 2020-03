Evonik will sich unabhängiger von Konjunktur machen

Der Spezialchemiekonzern Evonik will mit der Konzentration auf weniger konjunkturabhängige Bereiche den Unsicherheiten in diesem Jahr trotzen. Das teilte Evonik am Mittwoch (04.03.2020) mit. Dabei stützt sich Konzernchef Christian Kullmann auf das Geschäft mit Chemikalien, die etwa bei Konsumgütern des täglichen Bedarfs, 3D-Druckmaterialien und Tiernahrung zum Einsatz kommen.

Auch der jüngst übernommene Wasserstoffperoxid-Hersteller Peroxychem soll seinen Beitrag leisten. Das Geschäft mit der Autoindustrie und mit Lackherstellern dürfte hingegen schwierig bleiben. Auch deshalb dreht der Konzern weiter an der Kostenschraube.

Bis zu 2,3 Milliarden Euro Gewinn

Der Vorstand will den Umsatz 2020 in etwa stabil halten, nachdem er im alten Jahr wie angekündigt leicht auf 13,1 Milliarden Euro gefallen war. Beim bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) strebt der Trikotsponsor von Borussia Dortmund 2,0 bis 2,3 Milliarden Euro an.

In Zusammenhang mit der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus berücksichtigt Evonik für das erste Quartal bereits eine Belastung in Höhe von rund 30 Millionen Euro.