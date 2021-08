Die Bombenentschärfung am Wochenende betrifft weniger Menschen als ursprünglich gedacht. Nach den Sondierungen bliebt jetzt ein Verdachtspunkt am Wall übrig, am Schwanenwall/Ecke Platz von Novi Sad - hier könnte ein Blindgänger liegen. Jetzt sind 7.000 Menschen betroffen, sie müssen ihre Wohnungen verlassen.

In den ersten Meldungen waren Stadt und Kampfmittelbeseitiger noch von vier möglichen Blindgängern ausgegangen.Noch schieben die Autos sich am Wallring durch die Baustelle. Am Sonntag wird hier ab 8 Uhr morgens alles abgesperrt. Mehr als 7.000 Menschen müssen dann ihre Wohnungen verlassen. Auch der Knast wird geräumt. Die Häftlinge wurden in andere Haftanstalten verlegt.

Bei Bauarbeiten wurden mehrere Bomben-Verdachtspunkte entdeckt. Bei einigen gab es jetzt zwar Entwarnung. Da liegt nur Haufenweise Metallschrott in der Erde. Aber an einer Stelle am Dortmunder Wallring besteht weiterhin der dringende Verdacht, dass ein Blindgänger im Boden liegt. Wenn der sich am Sonntag bestätigt, muss die Bombe entschärft werden.