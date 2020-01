Sollte entschärft werden müssen, werden Teile der Dortmunder Innenstadt gesperrt, einige regionale Bahnen fahren dann nicht mehr, der Fernverkehr wird umgeleitet. Autobahnen sind nicht betroffen. Damit die evakuierten Bürger sich nicht langweilen müssen, gewähren etwa der Zoo, der Westfalenpark und das Südbad freien Entritt.

Fünf Entschärfer-Teams im Einsatz

Es ist nicht absehbar, wann die Menschen wieder zurück in ihre Wohnungen können. Das hängt davon ab, wie schnell das Gebiet geräumt werden kann und was gefunden wird. Alleine am Johannes-Hosptal müssen die Sprengstoffexperten am Sonntag neun Verdachtspunkte überprüfen.