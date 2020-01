Fünf Entschärfer-Teams im Einsatz

Spätestens um 8 Uhr am Sonntagmorgen müssen alle Anwohner im Evakuierungsgebiet ihre Wohnungen verlassen haben. Noch ist nicht absehbar, wann die Menschen wieder zurück in ihre Wohnungen können. " Das hängt davon ab, wie schnell das Gebiet geräumt werden kann und was wir vorfinden ", so Arnulf Rybicki. Alleine am Johannes-Hosptal müssen die Sprengstoffexperten am Sonntag neun Verdachtspunkte überprüfen.