Zugausfälle: Eurobahn wird bestreikt

Die Beschäftigten der Eurobahn haben am Montagmorgen (09.12.2019) mit ihrem angekündigten Streik begonnen. Bereits in der Nacht haben Mitarbeiter in der Werkstatt in Hamm die Arbeiten niedergelegt. Deshalb fehlen der Eurobahn Züge und viele sind verkürzt unterwegs. Auch Triebfahrzeugführer sind im Streik und es kommt so einzeln Ausfällen.

Die Auswirkungen würden im gesamten Netz von Keolis/Eurobahn spürbar sein, kündigte die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) an.

Eurobahn versucht Bus-Notverkehr einzurichten

Laut Eurobahn halten die sich aber noch in Grenzen und konzentrieren sich vor allem auf Ostwestfalen. Das Unternehmen versucht Bus-Notverkehr einzurichten.