Eurobahn: Die meisten Züge fahren wieder

Kritik vom Nahverkehr Westfalen-Lippe

Bei einer Reparatur waren an zwei Fahrzeugen Defekte an einem Kabel aufgefallen, wodurch der Betreiber einen Schmorbrand befürchtete und die Züge der Flotte in die Werkstatt rief. Der Nahverkehr Westfalen-Lippe hatte als Auftraggeber kritisiert, andere Bahnunternehmen, die den gleichen Zugtyp einsetzen, hätten nicht sofort alle Bahnen in die Werkstatt geholt.

Die Eurobahn verteidigte ihre Entscheidung: Die Sicherheit der Fahrgäste habe absolute Priorität. Der Rückruf hatte unter anderem im Münsterland und Ostwestfalen zu Zugausfällen geführt.