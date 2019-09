Eurobahn gibt zu: Lokführer fehlen

In dieser Woche hatte der Verkehrsverband Rhein-Ruhr der Eurobahn den Zuschlag wieder entzogen und den Auftrag wieder an die Deutsche Bahn gegeben. Man gehe davon aus, dass der Eurobahn mindestens 80 Lokführer fehlen. Laut Eurobahn, fehlen aber nur 40, weitere 40 Mitarbeiter befänden sich noch in der Ausbildung und seien kommendes Frühjahr fertig. Das Unternehmen appelliert nun an beide, mit ihr gemeinsam nach einer Lösung zu suchen.

Gemeinsame Lösung gescheitert

Nach Angaben der Eurobahn hatte sie versucht mit der Deutschen Bahn eine Übergangslösung zu finden. Demnach sollte die DB in den nächsten Monaten einen Teil der Züge und Lokführer beisteuern. Das hat nicht geklappt. Die Eurobahn hat nun angekündigt gegen die Entscheidung des VRR zu klagen.

Stand: 20.09.2019, 15:11