Essener Tafel: Mehr Bedürftige und zu wenig Platz

Jetzt kommt das, was Jörg Sartor schon vor Monaten als "heißen Herbst" vorausgesehen hatte: Durch steigende Lebenshaltungs- und Energiekosten sind nicht nur die traditionellen Bedürftigen verstärkt in der Not, sondern auch Berufstätige mit geringem Einkommen.

Genug Personal, zu wenig Platz

"Ich hatte gerade noch einen konkreten Fall am Telefon: Ein junger Mann, zwei kleine Kinder, verdient zwischen 1.040 und 1.240 Euro netto, Miete zahlt er 800 Euro" , rechnet Sartor vor. "Dem bleiben 400 Euro maximal zum Leben. Da kommt noch ein bisschen Kindergeld hinzu. Da ist aber noch kein Strom, Telefon, noch gar nichts von bezahlt. Und für solche Leute machen wir das."

Viel Bedarf, wenig Platz bei der Tafel

Solche Einzelfälle seien noch überschaubar, trotzdem kämen jetzt immer mehr dieser Anrufe, so der Tafel-Leiter. Noch mehr Menschen helfen - eigentlich ginge das. Es seien genügend Lebensmittel und eigentlich auch genügend Personal bei der Essener Tafel vorhanden, so Sartor: "An Manpower liegt's hier nicht, aber ich kann hier ja nicht 60 Leute hinter die Apfeltheke stellen."

Platz nur für wenige neue Bedürftige

Doch die Räume des Verteilzentrums im alten Steeler Wasserturm sind zu klein. Seit Monaten ist die Tafel mit der Stadt Essen im Gespräch. Die Stadt sei auch sehr bemüht, so Jörg Sartor. Aber eine Lösung zeichnet sich noch nicht ab.

Darum bleibt es nun beim Aufnahmestopp - und dennoch sollen einige wenige Berufstätige mit geringem Einkommen Hilfe kriegen. Funktionieren soll das über die Nachrücker. Rund 60 Plätze werden jetzt für Bedürftige frei. Auf einen Berechtigungsschein warten weitaus mehr Menschen.

