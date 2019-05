Die meisten Sporthallen in Essen haben erhebliche Mängel. Der Bauausschuss legt deswegen am Donnerstag (23.05.2019) einen Zeitplan vor, wann welche Halle saniert werden soll. Das hat allerdings zur Folge, dass in Zukunft noch mehr Hallen geschlossen werden müssen.

Die Übersichtsliste für den Ausschuss hat es in sich: Fast jede Sporthalle ist gelb oder rot markiert. Bedeutet: Die Halle wird bald wegen Sanierungen gesperrt oder ist es bereits. Jahrelang wurde kaum etwas gemacht, jetzt ist die Not groß.

Kritik von Sportvereinen

Zwar begrüßen die Sportvereine, dass etwas passiert. Alles fast gleichzeitig zu sanieren, sei aber der falsche Weg. Denn so müssen viele Vereine jetzt in andere Stadtteile ausweichen oder ihr Angebot einschränken.

Sportvereine bemängeln seit langem, dass sie viele ihrer Kurse nicht regulär anbieten können, weil Hallen und Bäder gesperrt oder sehr marode sind. Peter Wehr, Vorsitzender des TvG Holsterhausen, kritisiert auch die Kommunikation zwischen Vereinen und Stadt. Denn die Sportstätten gehören dem Sport- und Bäderamt, zum Teil der Immobilienwirtschaft sowie teilweisel auch noch anderen städtischen Einrichtungen.

Mangelnde Kommunikation?

"Darum ist es nicht immer ganz leicht, rauszukiegen, wer ist denn jetzt unserer Hauptansprechpartner" , so Peter Wehr. "Es muss eine Beschwerdemanagement eingerichtet werden, wo Vereine eine zentrale Anlaufstelle haben."

Wie viel Geld die Stadt Essen in die Sanierung stecken will, steht noch nicht fest. Der Investitionsstau wird auf über 50 Millionen Euro geschätzt.

Video starten, abbrechen mit Escape Wie kaputt sind unsere Schulen?. Unterwegs im Westen. . 28:30 Min. . UT . WDR. Von Fritz Sprengart.

Stand: 23.05.2019, 10:45