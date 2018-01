Sicherheitsfirma Kötter verkauft Geldtransport-Sparte

Man habe als Familienunternehmen zwar immer wieder in den Geschäftszweig Geld- und Wertdienste investiert, "aber wir wissen auch, dass Kötter im weltweiten Wettbewerb der großen Player nur mit ganz erheblichem Aufwand mithalten könnte" , erklärte Verwaltungsratschef Friedrich Kötter am Mittwoch (17.01.2018) in Essen.

Loomis verfüge über die Möglichkeiten, die rund 800 Arbeitsplätze in Aachen, Bremen, Dortmund, Düsseldorf-Duisburg, Köln und Paderborn zu erhalten. Wettbewerber in der Geldtransport-Branche sind Prosegur aus Ratingen und Ziemann aus Schallstadt im Schwarzwald. Im Geschäftsportfolio von Kötter verbleiben unter anderem die Bereiche Sicherheitsdienste - etwa Werkschutz- und Wachdienste - sowie Sicherheitstechnik, also zum Beispiel Alarmanlagen.