Heiligabendmessen: in Essen Eintritt nur mit Ticket

Eine evangelische Kirchengemeinde im Stadtteil Essen-Haarzopf vergibt erstmals Tickets für ihre Weihnachtsgottesdienste. Wie die Gemeinde dem WDR am Montag (10.12.2018) gegenüber bestätigt, dürfen die sechs Gottesdienste an Heiligabend nur mit Eintrittskarten besucht werden.

Vergangenes Jahr Besucher abgewiesen

Im vergangenen Jahr war der Andrang so groß, dass Besucher abgewiesen werden mussten. Manche Besucher hatten daraufhin Gemeindehelfer beschimpft, weil sie ihnen den Einlass verwehrt hatten. Das soll es in diesem Jahr nicht geben.

Neu für katholische und evangelische Kirche

Die evangelische Kirche bietet insgesamt 333 Sitzplätze. Aus Brandschutzgründen darf niemand stehen. Die kostenlosen Tickets werden derzeit unter anderem im Gemeindezentrum ausgegeben.

Das Vorgehen der Essener Gemeinde scheint neu zu sein: Weder den evangelischen NRW -Landeskirchen noch dem Ruhrbistum ist bekannt, dass es noch weitere Gemeinden gibt, die Eintrittskarten für den Heiligen Abend ausgeben.

Einlass mit Sicherheitsdienst

Das Phänomen der vollen Kirchen an Heiligabend sei jedoch seit Jahren bekannt, sagt Pressesprecher Jens Peter Iven von der Evangelischen Kirche im Rheinland. " Die Behörden achten immer strenger darauf, dass Rettungswege in den Kirchen eingehalten werden. Einige Gemeinden setzen etwa einen Sicherheitsdienst ein, der die Besucher zählt. Andere übertragen die Gottesdienst in das Gemeindezentrum. Der Platz in den Kirchen ist eben begrenzt ."

Stand: 10.12.2018, 17:00