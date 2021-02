Essener Kinderärzte: Brandbrief an Oberbürgermeister

Mit Beispielen aus ihrem Praxisalltag schildern die mehr als 40 Kinder- und Jugendärzte in der Stadt, wie schlecht es vielen der kleinen Patienten geht und welche Auswirkungen das hat.

Es gebe Konflikte und Aggressionen in den Familien, Angstzustände - teilweise auch Kinder, die nicht einmal mehr auf einem Bein stehen und schlecht sprechen können. Sogar schmerzende und geschwollene Händen vom exzessiven Computerspielen seien dabei.

Brandbrief an Oberbürgermeister Kufen

Ihre Sorgen haben sie in einem Brandbrief an Oberbürgermeister Thomas Kufen geschrieben. Sie sehen die Ursache für die Probleme in der fehlenden Tagesstruktur der Kinder, weil Kita, Schule und Sportvereine geschlossen sind.

Außerdem fehlten die Treffen mit Freunden. Das alles sei aber unbedingte Voraussetzung für eine gesunde Entwicklung. Kinder und Jugendliche leiden psychisch und körperlich unter dem Lockdown, mahnen die Essener Kinderärzte.

Der Essener Oberbürgermeister hat auf den Brief reagiert und will sich am Freitag mit den Ärzten in einer Online-Konferenz zusammensetzen.