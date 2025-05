Auf dem kleinen Spielplatz im Innenhof des vom Brand zerstörten Wohnkomplexes im Essener Westviertel liegen immer noch die kleinen Förmchen und Schaufeln der Kinder, die bis zur Brandnacht am 21. Februar 2022 hier ihr Zuhause hatten.

Flammeninferno hielt die Feuerwehr in Atem

Die Bewohner mussten durch den Brand fast alles zurücklassen.

Das Ausmaß des Feuer damals waren kaum vorstellbar: Überall auf den Balkonen loderten in der damaligen Nacht die Flammen. Starker Wind fachte das Feuer weiter an. Vielfach war von einem regelrechten Inferno die Rede. Die Essener Feuerwehr war mit all ihren Kräften im Einsatz und selbst sprachlos über die Größe des Brandes.

Der L-förmige Gebäudekomplex brannte vollständig aus. 39 Wohnungen wurden zerstört und damit mehr als 100 Menschen innerhalb von einer Nacht obdachlos.

Ruine in Essen wird wieder wohnlich gemacht

Inzwischen liegt das Feuer mehr als drei Jahre zurück und an dem Gebäude laufen die Arbeiten, um es wieder bewohnbar zu machen. Handwerker haben es laut Eigentümer, dem Wohnungsunternehmen Vivawest, vom Ruß befreit und es in den Rohbau-Zustand versetzt. " Wir kommen jetzt wieder in den Zustand eine normale Baustelle zu haben ", sagt Carsten Jasper von Vivawest.

Eine der Wohnungen im aktuellen Zustand.

Und sie sieht nicht nur wie eine normale Baustelle aus, sie riecht auch so, stellt Jasper freudig fest. Durch die Grundreinigung ist mittlerweile auch der Brandgeruch aus dem Gebäudekomplex verschwunden. " Das war natürlich eine riesen Arbeit, weil der Ruß sich überall hingesetzt hat. "

In den kommenden Monaten sollen Fenster und Türen ausgetauscht und mit dem Innenausbau begonnen werden. Doch bis in dem Wohnungskomplex wieder Menschen einziehen können, wird es laut Vivawest noch dauern. Ende kommenden Jahres sollen die Wohnungen bezugsfertig sein.

Unsere Quellen:



Wohnungsunternehmen Vivawest

Reporter vor Ort

Über das Thema berichten wir auch im WDR Fernsehen in der Lokalzeit Ruhr und in der Lokalzeit Rhein und Ruhr im Hörfunk auf WDR2.