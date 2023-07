Leere Regale bei Galeria? Streik bei Logistik-Firma trifft Kaufhauskette

Streik "funktioniert nur, wenn die Regale leer sind"

In den Verhandlungen kamen sich beide Seiten nicht näher, erklärten diese zuletzt als gescheitert. Die Folge: Streik. Seit dem frühen Montagmorgen haben die meisten Mitarbeitenden bei Fiege in Essen und Unna ihre Arbeit niedergelegt. Für die Kunden in den Galeria-Filialen könnte das in den nächsten Tagen sichtbar werden, wenn die Regale leer sind. Und auch wer online etwas bestellt hat, könnte nun länger auf seine Ware warten.

"So leid uns das tut - wir müssen beiden Arbeitgebern schaden. Fiege wie auch Galeria Karstadt Kaufhof" , sagt Gewerkschaftsverter Frank Indervoort. "Und das funktioniert nur, wenn die Regale leer sind." Die Unternehmensleitung von Fiege kritisiert unterdessen den Streik: "Jeder Streiktag belastet die schwierige Situation rund um Galeria nur noch zusätzlich" , heißt es in einer Erklärung des Unternehmens. Galeria Karstadt Kaufhof hat sich zum Streik bislang noch nicht geäußert.

Video starten, abbrechen mit Escape Kaufhof-Pleite: Einer gewinnt immer Monitor. . 07:55 Min. . UT . Verfügbar bis 30.12.2099. Das Erste. Von Georg Wellmann, Ingolf Gritschneder.