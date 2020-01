Luftqualität: Essen testet Tempo 30 auf Problemstraße

Der Streckenabschnitt ist stark befahren - etwa 40.000 Autos sind täglich dort unterwegs, so die Stadt Essen. Die möchte nun zum einen mit der Temporeduzierung die Schadstoffe veringern. Auch andere Maßnahmen sind zur Verbesserung der Luftqualität vorgesehen.

Neue Ampelschaltung vorgesehen

So soll vorübergehend auch eine intelligente Ampelschaltung ausprobiert werden, die laut Stadt den Verkehr flüssiger regeln soll. Die letzten Messungen in dem Bereich ergaben bereits eine Verbesserung der Luftqualität. Dennoch muss und will die Stadt mehr unternehmen, um drohende Fahrverbote zu verhindern. Dies ist Teil des Vergleiches, der im Dezember vor dem Oberverwaltunsggerichtes in Münster erzielt worden war.

