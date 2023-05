Schwan verfängt sich in Geländer in Essen – Eisenbahnbrücke gesperrt

Passanten hatten das Tier nach einer missglückten Landung auf dem Ruhr-Stausee in Essen-Kettwig in dem Geländer der Eisenbahnbrücke entdeckt. Darin hatte sich der Schwan verfangen und konnte sich nicht mehr selbst befreien, so die Bundespolizei am Montag.

Flügel und Brustkorb verletzt

Die Polizei ließ die Bahnstrecke zwischen Essen-Kettwig und Ratingen-Hösel sperren, um das Tier gemeinsam mit der Feuerwehr zu befreien. Der Schwan kam mit Verletzungen an den Flügeln und am Brustkorb zum Tierarzt. Später soll er wieder in sein Revier, den Stausee, entlassen werden.