Schüsse auf Synagoge in Essen: Stadt verabschiedet Resolution

Ermittlungen der Polizei sollen unterstützt werden

Außerdem betonen die jeweiligen Vertreter, dass alle Religionen in Essen vertrauensvoll im "Initiativkreis Religionen in Essen" zusammenarbeiten würden. Darüber hinaus unterstütze die Stadt das Projekt "Run in My Shoes" an Essener Schulen und außerschulischen Einrichtungen in ihrem Engagement gegen Antisemitismus und Rassismus.

" Hier gehören alle Religionen und Kulturen, die sich friedlich und unter dem Dach des Grundgesetzes aufhalten, zu dieser Stadt. Der Angriff auf die Alte Synagoge ist damit auch ein Angriff auf uns alle. Diesem muss die Stadtgesellschaft entgegentreten. Wir alle müssen die freiheitlichen und demokratischen Werte verteidigen und jedem entschlossen entgegentreten, der diese Werte nicht teilt und missachtet. Wir unterstützen die Ermittlungen der Polizei und der Staatsanwaltschaft, um die Tat nicht ungestraft zu lassen ."

Einschusslöcher an Tür

Mitte November war in Essen auf das frühere Rabbinerhaus an der Alten Synagoge in der Innenstadt geschossen worden. Vier Einschusslöcher an einer Tür waren am Morgen entdeckt worden. Die Alte Synagoge gehört der Stadt und wird von der jüdischen Gemeinde nicht mehr für Gottesdienste genutzt.