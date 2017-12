Motordröhnen und Elektrosurren in Essen

Am Freitag (01.12.2017) beginnt in den Essener Messehallen die 50. Ausgabe der Essen Motor Show. Nach einem Tag für Fachbesucher öffnet die Messe am Samstag für das breite Publikum.

In den zehn Messetagen rückt immer mehr die E-Mobilität in den Mittelpunkt. Rund 500 Aussteller präsentieren zur Jubiläumsausgabe der Messe alles rund um sportliche, aber auch alltägliche Autos. Die Elite der Autotuner wird genau so vertreten sein, wie Reifen- und Zubehörhersteller oder verschiedenene Autokonzerne.