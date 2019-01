Der Vorsitzende des SPD -Ortsverbandes im Essener Stadtteil Kettwig hat eine Morddrohung erhalten. Ein Unbekannter habe Johannes Busley in der Nacht zu Sonntag (13.01.2019) an dessen Haustür verbal mit dem Tod bedroht, wie der SPD -Ortsverein mitteilte.

Der Unbekannte habe dabei auf Busleys Kandidatur für den Rat der Stadt Essen verwiesen, so die SPD . Busley hatte diese erst am vergangenen Donnerstag (10.01.2019) öffentlich gemacht. Er will sie nun in Folge der Drohung zurückziehen. Die nächsten Kommunalwahlen in Essen finden 2020 statt.

Staatsschutz wurde informiert

" Der Vorstand hat zusammen mit Busley entschieden, dass die Kandidatur für diese ehrenamtliche Aufgabe es nicht Wert sein kann, das eigene Leben und das der Familie einer Gefahr auszusetzen ", schreibt die SPD . Weitere Hintergründe zu dem Vorfall wollte sie bislang nicht bekannt geben.

Die Polizei hat bestätigt, dass bei ihr eine Anzeige eingegangen und der Staatsschutz informiert worden sei.