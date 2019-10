Die Stationen der Lichtkunstwerke zieht sich vom Hauptbahnhof bis ins Univiertel direkt gegenüber vom Bahnhof erstrahlt zum Beispiel ein überdimensionales Kartenhaus. Ein Stück weiter hängt über der Fußgängerzone eine riesige, erleuchtete Erde.

Bunte Fassade dank Klaviermusik

Höhepunkt ist ein sogenanntes Videomapping an der Marktkirche. Zahlreiche Projektoren sorgen dafür, dass sich die Fassade farblich verändert - und zwar durch das Spielen eines damit verbundenen Klaviers. Am Eröffnungsabend hatte diese Aufgabe der bekannte Pianist Jerry Lu übernommen. An anderen Abenden ist geplant, dass auch Besucher in die Tasten hauen dürfen.