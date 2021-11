Bei der Parade, an der in diesem Jahr jedermann teilnehmen konnte, beteiligten sich demnach auch viele Eltern mit ihren Kindern. So wie diese Familie, die sich bei ihrer Verkleidung offenbar am Krampus orientiert hat. Laut Brauchtum in einigen Regionen in Süddeutschland, Österreich und anderen Alpenländern begleitet er ähnlich wie Knecht Ruprecht den Nikolaus und bestraft die unartigen Kinder.