"Rahnsinn": Fans von Rot-Weiss Essen feiern Sensation

Die Freude bei allen Fans von Regionalligist Rot-Weiss Essen am Dienstagabend war enorm. Immerhin hatte ihr Verein gerade Bundesligist Bayer Leverkusen aus dem DFB-Pokal geworfen. Wo in normalen Zeiten Fans und Mannschaft gemeinsam solche Erfolge feiern würden, ist dies im aktuellen Lockdown kaum möglich. Viele der RWE-Anhänger hielten sich an die diversen Regelungen zum Schutz vor Corona - feierten per Korso mit dem eigenen Wagen, mit Abstand oder per Feuerwerk.

Rund 250 Fans am Stadion

Viele Fans feierten im Autokorso

"Ganz wichtig: Die allermeisten haben friedlich und coronakonform gefeiert" , hieß es von der Polizei am Mittwochmorgen. Nach dem Abpfiff, dem sensationellen Ergebnis 2:1 und dem damit verbundenen Einzug ins Viertelfinale kam es zu einem größeren Autokorso rund um das Stadion. "Am Stadion ging der Autokorso eine halbe Stunde. Dann mussten wir die Hafenstraße aufgrund der Abreise der Teams sperren" , gab die Polizei gegenüber dem WDR an.

Auch rund 250 Fans kamen am Stadion zusammen und feierten - zum Teil mit Bengalos und Feuerwerk. Die Polizei und das Ordnungsamt Essen lösten diese Ansammlungen auf. Zudem wurden mehrfach Platzverweise erteilt. In einzelnen Fällen kam es zu Anzeigen.

Platzverweise und Anzeigen

Zahlreiche RWE-Fans zog es auf die Straße

Rund hundert Fans versammelten sich bei einer weiteren Fan-Ansammlung am Berliner Platz in der Innenstadt. Auch hier hielten sich einige nicht an die Maskenpflicht oder an die vorgegebenen Abstandsregelungen und zündeten Pyrotechnik. Hier gab es ebenfalls Platzverweise.

Weitere Ruhrgebiets-Spiele im DFB-Pokal stehen am Mittwochabend an. Sowohl Schalke 04 als auch der VfL Bochum müssen ran, beide allerdings auswärts.

Video starten, abbrechen mit Escape Rot-Weiss Essen gegen Bayer Leverkusen - die Zusammenfassung. Sportschau. . 10:58 Min. . Verfügbar bis 02.02.2022. Das Erste.

red | Stand: 03.02.2021, 08:03