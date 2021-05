Essen dreht Impf-Erklärvideos für soziale Brennpunkte

Die Stadt will Menschen in sogenannten "Problemstadtteilen" über die Themen Corona und Impfen jetzt mit Erklärvideos informieren. Denn auch in Essen liegen die Infektionszahlen in sozialen Brennpunkten deutlich höher als im restlichen Stadtgebiet.

In einem der Erklärvideos kommen deshalb auch Imame zu Wort, in einem weiteren arabische Ärzte des Impfzentrums. Die Filme werden in dieser Woche gedreht. Gezeigt werden sie dann auf den Internetseiten der Kultur- und Migrantenvereine.

Deutlich höhere Sterblichkeit

Beengte Wohnverhältnisse - ein Faktor für häufigere Ansteckungen

Sprachbarrieren und beengte Wohnverhältnisse sind die häufigsten Gründe, warum sich in Problemstadtteilen mehr Menschen mit Corona infizieren, als anderswo. In Essen, aber auch in anderen Ruhrgebiets-Städten, ist darüber schon länger eine politische Diskussion im Gange.

Essens Gesundheitsdezernent Peter Renzel hatte die Debatte angestoßen, indem er sich auf Erkenntnisse des Robert Koch-Instituts berufen hatte. Nach denen sei die COVID-19-Sterblichkeit in sozial benachteiligten Regionen um 50 bis 70 Prozent höher.