Coronazahlen: Essen übersteigt kritischen Wert

Der kritische Wert von 35 ist am Sonntag überschritten worden. Insgesamt haben sich in den vergangenen sieben Tagen 226 Personen neu mit Corona infiziert, so die Stadt Essen.

Laut Coronaschutzverordnung sind private Feiern im öffentlichen Raum jetzt nur noch für maximal 50 Teilnehmer gestattet. Die Stadt Essen hat sich noch nicht dazu geäußert, wie sie vorgehen wird und welche Maßnahmen ergriffen werden sollen.

Neuinfektionen an Schulen

Vor allem an Schulen hat es viele neue Corona-Infektionen gegeben. So zum Beispiel an der Frida-Levy Gesamtschule in der Innenstadt, hier gibt es einen weiteren Coronafall. Insgesamt wurden jetzt zwei Lehrer sowei vier Schüler positiv getestet.