In der Wohnung von Astrid Zenker wartet das Chaos auf sie: "Alles ist von den Wänden gefallen, manche Sachen sind zerbrochen." Zwischen Decke und Wänden klaffen Risse. Sie hat keine Heizung. Trotzdem ist sie erleichtert. Nach der Bombensprengung am Montagabend im Stadtteil Bergerhausen musste sie erstmal im Hotel übernachten.

17 Menschen ohne Wohnung

Dieses Haus ist noch bewohnbar, das Nachbarhaus nicht.

Ob ihr Haus noch bewohnbar ist, weiß sie zu dem Zeitpunkt noch nicht. Am Dienstag dann die erlösende Nachricht: Sie darf zurück! Die Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat sie noch im Hotel verbracht, am Mittwoch zieht sie wieder zurück in ihre Wohnung.

"Glück im Unglück ", sagt Zenker. Denn die 17 Menschen, die in zwei Nachbarhäusern wohnen, stehen jetzt erstmal ohne Wohnungen da. Ihre Häuser wurden bei der Bombensprengung so stark beschädigt, dass sie jetzt unbewohnbar sind. Risse klaffen an den Außenwänden.

"Man realisiert das noch nicht!" Rolf Metz hat durch die Sprengung seine Wohnung verloren

Die Bewohner dürfen nur in ihre Wohnungen, um ihre Sachen abzuholen. "Man realisiert das noch nicht" , sagt Rolf Metz, nachdem die Stadt ihn und andere darüber informiert hat, dass ihre Häuser erstmal leer bleiben.

Bombe wird bei Sondierung bewegt

Nachdem die Bombe am Montag auf einer Baustelle gefunden wurde, geht alles sehr schnell. Sie wird nämlich schon bei den Sondierungsarbeiten bewegt, um zu sehen, welche Zündungsvorrichtung der Blindgänger hat, erklärt die Stadt Essen. Ihre Zündungsvorrichtung in Kombination mit der Bewegung der Bombe macht sie besonders gefährlich. Der Kampfmittelräumdienst entscheidet innerhalb von Minuten: Die Bombe muss noch am gleichen Tag gesprengt werden.

Stadt, Feuerwehr und weitere Akteure leiten die Evakuierung ein. Etwa 2000 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen, 100 Krankenhaus-Patienten müssen aus ihren Zimmern geholt werden, die A 52 wird gesperrt.

Bodenplatten und Kellerwände nach Sprengung verschoben