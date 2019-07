Nach dem Tod eines zwei Jahre alten Jungen in Essen hat ein Richter am Sonntag (28.07.2019) den 31-jährigen Vater in U-Haft geschickt. Er steht unter Mordverdacht. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Beamten am Samstagvormittag erfahren, dass in einer Wohnung im Stadtteil Altenessen ein lebloses Kleinkind liegt.

Junge war dehydriert

Recht schnell habe sich der Verdacht erhärtet, dass es sich nicht um einen natürlichen Todesfall handelt, hieß es. Bei der anschließenden Obduktion habe es Hinweise auf einen Hitzeschock und ein tödliches Kreislaufversagen gegeben. Außerdem habe das Kind Anzeichen auf starke Dehydrierung gezeigt.

Der Vater und die Mutter des Kindes wurden festgenommen - die 21-Jährige wurde mittlerweile wieder entlassen. Zwei weitere Kinder der Frau, im Alter von einem und vier Jahren, kamen in die Obhut des Jugendamtes. Die Ermittlungen gehen weiter.

Stand: 28.07.2019, 13:16