Auto stürzt von Parkhausdeck in Essen - zwei Tote

Die beiden Insassen des verunglückten Fahrzeugs waren 16 und 19 Jahre alt. Das Auto durchbrach die Parkdeckbegrenzung und stürzte rund 18 Meter in die Tiefe. Das Fahrzeug kam auf dem Gehweg auf der Fahrerseite zum Liegen, teilte die Feuerwehr mit. Die Rettungskräfte entfernten Teile des Fahrzeugdachs.

" Total deformiertes Fahrzeug "

Sie fanden in dem "total deformierten Fahrzeug" zwei nicht ansprechbare junge Männer. Die Verunglückten seien unter laufender Reanimation in eine Klinik gebracht worden. Dort habe nur noch der Tod festgestellt werden können, so die Feuerwehr. Sie war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, zudem waren vier Notärzte im Einsatz.

Unfall-Hergang noch unklar

Das Auto war am Ostersonntag aus noch ungeklärter Ursache von einem Parkhaus in Essen gestürzt. Eine Vermutung: die beiden jungen Männer könnten beim Driften die Absperrung durchbrochen haben. Dabei lässt man das Heck des Autos ausbrechen, um Spuren zu ziehen.

Ob die Spuren, die vor Ort gefunden wurden, von dem verunglückten Auto stammen, ist unklar. Auch welcher der beiden Jugendlichen am Steuer gesessen hat. Die Spuren auf dem Parkhausdeck weisen nach Angaben der Polizei darauf hin, dass die 16 und 19 Jahre alten Teenager waghalsige Fahrübungen gemacht haben.

Ergebnis der Blutprobe steht noch aus

Laut Polizei waren an dem Wagen, in dem die beiden Jugendlichen saßen, auch keine Nummernschilder angebracht. Schon in den Stunden vor dem Unfall sollen sie so in Essen unterwegs gewesen sein. Eine Blutprobe soll klären, ob Drogen oder Alkohol im Spiel waren.

Zurzeit wird außerdem untersucht, ob das Parkhaus im Stadtteil Borbeck ausreichend gesichert war. Anwohner berichten, dass es seit Jahren verfällt. Einige Dauerparkplätze sind vergeben, regulären Betrieb oder Schranken gibt es nicht mehr. Immer wieder würden dort nachts illegale Partys gefeiert und es gäbe Geräusche von quietschenden Reifen.