Bochum lockt FIFA-Zocker an

Deutschland ist wieder Weltmeister - in der Fußball-Simulation FIFA 19. Profi-Zocker Mohammed Harkous aus Bochum sicherte sich den Titel am Sonntag (04.08.2019) beim FIFA eWorld Cup in London. "Das habe ich nicht erwartet. Ich wollte eigentlich nur weit kommen und ein bisschen Geld einsacken", so der 22-jährige Überraschungssieger.

Harkous, seit 2018 bei der E-Sport-Abteilung von Werder Bremen unter Vertrag, erhält ein Preisgeld von 250.000 Dollar und ein Auto. Der Erfolg könnte auch ein bisschen auf seine Heimatstadt abfärben: Bochum ist eine der Hochburgen der deutschen E-Sport-Szene, insbesondere für die Fußball-Simulation mit dem FIFA-Logo. Mehrere Profis leben hier oder kommen regelmäßig in die Stadt.

