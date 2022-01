Indirektes Schuldbekenntnis: Gottesdienst in Essen nach Missbrauchs-Studie

Gläubige reagieren unterschiedlich

Nach dem Gottesdienst sagten viele Gläubige, das reiche ihnen nicht aus. Sie zeigten sich erschüttert nach den bekannt gewordenen Missbrauchsfällen und hätten sich gewünscht, dass das Thema in dem Gottesdienst einen größeren Stellenwert bekommen hätte. " Der Bischof hat einen kleinen Satz dazu gesagt, das finde ich wenig. Ich hätte mir mehr deutliche Distanzierung erwartet ", sagte ein Christ nach dem Gottesdienst im Essener Dom.

Der Essener Dom

Andere Teilnehmer sind anderer Meinung " Ich war froh, in der Messe nicht so sehr mit dem Missbrauchs-Skandal konfrontiert zu werden. Der gehört an andere Stelle und muss aufgearbeitet werden ". Ein weiterer Teilnehmer des Gottesdienstes sagte: " Es ist angedeutet worden, aber Kirche ist auch Vergebung. Und die Fälle sind ja schon viele Jahre her. Irgendwann müssen die vergeben werden ."

Deutliche Worte im Bistum Aachen