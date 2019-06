Der deutschlandweit erste Ewigkeitsbrunnen wird am Dienstag (04.06.2019) in Hagen-Delstern auf einem Friedhof eröffnet. In dem Gemeinschaftsgrab können bis zu 500 Urnen beigesetzt werden. Erfinder dieser neuen Bestattungsform ist der Steinbildhauer Tim Vincent aus Wetter.

Neue Form des Gemeinschaftsgrabes

Bei einer Beisetzung wird der Brunnendeckel geöffnet und die Urne über einen Kurbelmechanismus hinabgelassen. Am Boden des Brunnenschachtes zerfällt der Behälter mit der Zeit. Die Namen der Verstorbenen werden in diesem Gemeinschaftsgrab in Steinsäulen eingehauen.

Trend zu Alternativen Grabformen

Mit dem Ewigkeitsbrunnen will der Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) dem Trend zu Urnenbestattungen gerecht werden. Auch deshalb wurde die neue Anlage unterhalb des städtischen Krematoriums errichtet.